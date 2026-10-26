الأردن يلقي القبض على 3 من المشتبه بهم في هجوم على كنيسة في الكرك

ألقت السلطات الأردنية القبض على ثلاثة أشخاص مشتبه بهم في الهجوم على كنيسة بالكرك بعد اشتباك مسلح، فيما تواصل التحقيقات لكشف الدوافع والانتماءات.

الأردن يلقي القبض على 3 من المشتبه بهم في هجوم على كنيسة في الكرك
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 26 تشرين الأول, 2026   09:06
مركز الأخبار
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ذكر التلفزيون الرسمي الأردني اليوم، أن قوات الأمن الأردنية ألقت القبض على ثلاثة من المشتبه في ​تورطهم في هجوم الجمعة استهدف كنيسة في الكرك وأسفر عن ‌مقتل تسعة.

وأسفر الهجوم، الذي أطلق فيه مسلحون النار خلال جنازة في كنيسة أرثوذكسية يوم الجمعة في قرية حمود بمحافظة الكرك، على بعد حوالي 120 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة ​عمان، عن إصابة 40 آخرين. وقال شهود إن إطلاق النار استمر ​عدة دقائق.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية إن قوات الأمن عثرت في وقت مبكر من اليوم الاثنين على المشتبه بهم الثلاثة مختبئين في منزل ​مهجور في الكرك.

وأضافت المديرية في بيان نقلته وسائل الإعلام الحكومية أن المشتبه بهم ​رفضوا الاستسلام وأطلقوا النار على قوات الأمن، التي ردت بإطلاق النار واعتقلت الثلاثة بعد إصابتهم.

ولم يصب أي من أفراد الأمن بأذى، وتم العثور على عدد من الأسلحة النارية ​والذخيرة بحوزة المشتبه بهم بعد اعتقالهم، بحسب المديرية.

وقالت المديرية "الإرهاب لا مكان له بيننا، ​وهذه الثلة الخارجة عن الدين والأعراف والأخلاق لاقت مصيرها العادل على أيدي القوة الأمنية".

ولم تحدد ‌مديرية الأمن العام انتماء المشتبه بهم أو تذكر ما إذا كانوا ينتمون إلى أي جماعة مسلحة.

وقالت السلطات الأردنية إن الهجوم نفذه "متطرفون". ولم ​تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها ​عن الهجوم.

وقال وزير الداخلية مازن الفراية اليوم "نراجع كل الظروف التي توصل الشباب للتطرف، ونحاسب كل من تثبت مشاركته. سنحوّل هذه المأساة ​إلى إجراءات تحمي أرواح المواطنين".

(م ش)

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