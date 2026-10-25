سنتكوم: كوبر حلّق فوق مضيق هرمز لمتابعة الوضع العملياتي

حلّق قائد "سنتكوم" براد كوبر فوق مضيق هرمز، مؤكداً التزام واشنطن بحرية الملاحة، فيما أعلنت عبور آلاف السفن وتصدير 1.5 مليار برميل نفط.

سنتكوم: كوبر حلّق فوق مضيق هرمز لمتابعة الوضع العملياتي
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   22:05
مركز الأخبار
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أعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، اليوم، أن قائدها براد كوبر حلّق على متن مروحية فوق مضيق هرمز، لمتابعة الظروف العملياتية في المنطقة.

وقالت سنتكوم في منشور عبر منصّة "إكس"، إن أكثر من 3 آلاف سفينة تجارية عبرت المضيق خلال الأشهر الستة الماضية بدعم منها، مشيرة إلى أنها ساعدت شركاءها في الخليج على تصدير أكثر من 1.5 مليار برميل من النفط منذ الصيف.

وأضافت أن مسارات العبور الرئيسية في المضيق خالية من الألغام البحرية الإيرانية، وأن أكثر من 95% من السفن عبرته بأمان خلال الأشهر الأخيرة، رغم ما وصفته بـ"عدوان الحرس الثوري الإيراني".

وأكدت أن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يتمتعون بسيطرة واضحة على مضيق هرمز، مشيرة إلى استمرار العمليات الرامية إلى ضمان أمن الملاحة، عقب ما وصفته بنجاح عمليات تطهير المضيق من الألغام البحرية.

ونقلت "سنتكوم" عن كوبر قوله إن زيارته تؤكد التزام الجيش الأميركي بمواصلة ضمان حرية الملاحة عبر المضيق.

(ع م)

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