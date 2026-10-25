سماع دوي انفجارات في محيط دمشق بالتزامن مع تحليق مسيّرات إسرائيلية

سُمع دوي انفجارات في محيط دمشق قرب الكسوة وصحنايا، بالتزامن مع تحليق مسيّرات إسرائيلية، وسط غموض بشأن الأسباب وعدم تأكيد وقوع خسائر.

سماع دوي انفجارات في محيط دمشق بالتزامن مع تحليق مسيّرات إسرائيلية
خبر
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   21:05
مركز الأخبار
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سُمع دوي انفجارات قوية، مساء اليوم، في محيط العاصمة دمشق، بالتزامن مع تصاعد أعمدة الدخان على الطريق الواصل بين الكسوة وصحنايا في ريف دمشق.

وبحسب معلومات أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان، سُمع صوت يشبه إطلاق صاروخ قبيل وقوع أحد الانفجارات قرب ثكنة عسكرية تضم فوجاً للدفاع الجوي، دون التمكن من تحديد طبيعة الانفجارات أو مصدرها.

وتزامنت الانفجارات مع تحليق طائرات استطلاع ومسيّرات إسرائيلية في الأجواء، وسط تضارب المعلومات بشأن أسبابها، بين احتمالية وقوع استهداف جوي أو تفجير مخلفات حرب في منطقة قريبة.

ولم ترد حتى الآن معلومات مؤكدة عن وقوع خسائر بشرية أو مادية، فيما لا تزال ملابسات الانفجارات غير واضحة.

(ع م)

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