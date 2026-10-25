وسطاء قطريون في طهران سعياً لخفض التوتر الإقليمي

أفادت "رويترز" بوصول وسطاء قطريين إلى طهران، ضمن مساعٍ لخفض التوتر الإقليمي بالتنسيق مع الولايات المتحدة، دون تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الوساطة ونتائجها.

وسطاء قطريون في طهران سعياً لخفض التوتر الإقليمي
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   20:24
مركز الأخبار
+

أفاد مسؤول مطلع لوكالة "رويترز"، اليوم، بوجود وسطاء قطريين في العاصمة الإيرانية طهران، في إطار جهود تهدف إلى خفض التوتر الإقليمي، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

ولم يقدّم المسؤول تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الوساطة أو الأطراف المعنية بها، كما لم تتضح النتائج التي تسعى المحادثات إلى تحقيقها.

(ع م)

العلامات:

المقال السابق

ترامب: حان وقت حسم القرار بشأن إيران

المادة التالية

سماع دوي انفجارات في محيط دمشق بالتزامن مع تحليق مسيّرات إسرائيلية

أخبار ذات صلة

وفاة 16 شخصاً وإصابة 46 أخرين جراء زلزال في الصين

وفاة 16 شخصاً وإصابة 46 أخرين جراء زلزال في الصين

الجمعة 23 تشرين الأول, 2026 - 10:04

إطلاق نار داخل كنيسة في الأردن يسفر عن وفيات وإصابات

إطلاق نار داخل كنيسة في الأردن يسفر عن وفيات وإصابات

الجمعة 23 تشرين الأول, 2026 - 15:20

تساؤلات حول التغيير في إسرائيل وتحذيرات من كلفة تجدد المواجهة في لبنان

تساؤلات حول التغيير في إسرائيل وتحذيرات من كلفة تجدد ال...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 09:04

الكرملين: إجراء محادثات مع واشنطن وكييف لا يعني تباطؤ العمليات العسكرية

الكرملين: إجراء محادثات مع واشنطن وكييف لا يعني تباطؤ ا...

الإثنين 26 تشرين الأول, 2026 - 15:36

توقيف 135 شخصاً خلال احتجاجات واعتقالات جديدة في قضية هجوم باريس

توقيف 135 شخصاً خلال احتجاجات واعتقالات جديدة في قضية ه...

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 17:45

عملية عسكرية إسرائيلية تجبر 250 أسرة على إخلاء منازلها في الخليل

عملية عسكرية إسرائيلية تجبر 250 أسرة على إخلاء منازلها ...

السبت 24 تشرين الأول, 2026 - 10:02