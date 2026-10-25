ترامب: حان وقت حسم القرار بشأن إيران

قال ترامب إن الوقت حان للاختيار بين إبرام اتفاق مع إيران واستئناف الهجمات، ملمحاً إلى إمكانية تجدد الضربات الأميركية بعد انتخابات التجديد النصفي المقبلة.

ترامب: حان وقت حسم القرار بشأن إيران
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   20:09
مركز الأخبار
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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوقت حان لاتخاذ قرار بشأن التوصل إلى اتفاق مع إيران أو استئناف الهجمات عليها، في ظل استمرار التوترات والتهديدات التي تستهدف المصالح الأميركية في الشرق الأوسط.

وأضاف ترامب، في مقابلة على قناة "فوكس نيوز"، أنه يتعين عليه الاختيار بين إنهاء المواجهة، التي وصفها بأنها ستكون سهلة، أو إبرام اتفاق مع طهران.

ولم يستبعد ترامب استئناف الضربات الأميركية على إيران بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في الثالث من تشرين الثاني، فيما أشارت تقارير إلى إرسال تعزيزات عسكرية إضافية إلى منطقة الخليج، بينها مجموعة حاملة طائرات ثالثة.

وتأتي هذه التصريحات وسط تحذيرات من تصاعد المخاطر الأمنية خلال الفترة الفاصلة بين الانتخابات وتسلّم الكونغرس الجديد مهامه، بينما تُطرح المفاوضات بوصفها أحد المسارات المحتملة لإنهاء النزاع.

(ع م)

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