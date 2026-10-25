إصابة 6 أشخاص في انفجار مخلفات حرب شرقي حلب

أُصيب 6 أشخاص في انفجار مخلفات حرب داخل منزل في السفيرة شرقي حلب، ونُقل أربعة منهم إلى مستشفى حلب الجامعي.

إصابة 6 أشخاص في انفجار مخلفات حرب شرقي حلب
خبر
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   19:26
مركز الأخبار
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أُصيب 6 أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة من عائلة واحدة، جراء انفجار مخلفات حرب داخل منزل في مدينة السفيرة شرقي حلب، أثناء إشعال الحطب الذي احتوى على تلك المخلفات، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ونُقل أربعة من المصابين من مستشفى السفيرة إلى مستشفى حلب الجامعي لتلقي العلاج.

ووفق إحصاءات المرصد، قُتل 269 شخصاً جراء انفجار أجسام وذخائر من مخلفات الحرب في سوريا منذ مطلع عام 2026، بينهم 154 رجلاً و102 طفل و13 امرأة، فيما أُصيب 425 شخصاً، بينهم 251 رجلاً و159 طفلاً و15 امرأة.

(ع م)

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