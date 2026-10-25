قتيل وجريح جرّاء هجوم أوكراني جنوب غربي روسيا

قُتل عنصر أمن وأصيبت مسعفة بهجوم صاروخي أوكراني استهدف منطقة صناعية بمدينة ييليتس في منطقة ليبيتسك الروسية.

قتيل وجريح جرّاء هجوم أوكراني جنوب غربي روسيا
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   19:15
مركز الأخبار
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قُتل عنصر أمن وأصيبت مسعفة، اليوم، جراء هجوم صاروخي أوكراني استهدف منطقة صناعية في مدينة ييليتس بمنطقة ليبيتسك جنوب غربي روسيا، وفق ما أعلن حاكم المنطقة إيغور أرتامونوف.

وأوضح أرتامونوف عبر تطبيق "تلغرام"، أن عنصر الأمن كان يعمل في إحدى المنشآت الصناعية الواقعة في الموقع المستهدف، فيما نُقلت المسعفة، التي تعمل في المركز الطبي، إلى المستشفى لتلقي العلاج.

(ع م)

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