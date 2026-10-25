مقتل 7 أشخاص في غارات وقصف إسرائيلي على قطاع غزة

قُتل 7 أشخاص في غارات وقصف إسرائيلي على قطاع غزة، بينهم ثلاثة قرب الجامعة الإسلامية وشقيقان في خان يونس.

مقتل 7 أشخاص في غارات وقصف إسرائيلي على قطاع غزة
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   17:39
مركز الأخبار
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قُتل 7 أشخاص، اليوم، جراء غارات وقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة، وفق مصادر محلية.

ففي مدينة غزة، قُتل 3 أشخاص وأُصيب آخرون جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية محيط حرم الجامعة الإسلامية.

وفي خان يونس جنوبي القطاع، قُتل الشقيقان علاء ونبيل أبو زايد جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين قرب منطقة الصناعة غربي المدينة.

كما قُتل حمدان سلمان أبو عمرة (33 عاماً) إثر قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة المزرعة شرقي دير البلح وسط القطاع.

وفي سياق متصل، توفيت الطفلة فاطمة البيوك (8 سنوات) متأثرة بجروح أُصيبت بها برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي دير البلح. وكانت البيوك الناجية الوحيدة من أسرتها التي قُتلت في قصف استهدفها أواخر عام 2023 في خان يونس جنوبي القطاع.

(ع م)

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