توقيف 1314 شخصاً خلال احتجاجات واسعة في فرنسا

شهدت عدة مدن فرنسية احتجاجات واسعة على ارتفاع تكاليف المعيشة والتفاوت الاجتماعي، تخللتها مواجهات وأعمال تخريب، ليتم توقيف آلاف الأشخاص وفق ما أفادت به وزارة الداخلية الفرنسية.

توقيف 1314 شخصاً خلال احتجاجات واسعة في فرنسا
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   15:21
مركز الأخبار
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أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم، توقيف 1314 شخصاً خلال احتجاجات شهدتها أنحاء البلاد في نهاية الأسبوع، مشيرة إلى إصابة 53 من عناصر الشرطة خلال مواجهات اندلعت على هامش التظاهرات.

وشارك مئات الآلاف في الاحتجاجات التي جرت أمس السبت، إذ قدرت وزارة الداخلية عدد المشاركين بنحو 410 آلاف شخص، بينما قالت نقابات إن العدد الفعلي يزيد على ذلك بنحو الضعف.

وتركزت المظاهرة الرئيسية في الضواحي الجنوبية الشرقية للعاصمة باريس، إلى جانب تظاهرات أخرى في كل من مدن مرسيليا وليون وبوردو وغرونوبل وكليرمون فيران وليل ورين ونانت وتولوز وغيرها، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد التفاوت الاجتماعي.

وقال وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، إن مجموعات وصفها بأنها عالية الخطورة تنفصل عن الحشود في معظم التجمعات لارتكاب أعمال عنف، متهما نشطاء من اليسار المتطرف وعصابات إجرامية بمحاولة تأجيج الاضطرابات.

وأوضح نونيز أن وتيرة العنف كانت أقل من الأسبوع السابق، عازياً ذلك إلى الاستعدادات الأمنية المسبقة، وكانت السلطات نشرت نحو 70 ألفاً من عناصر الشرطة والدرك لمنع أعمال النهب، بزيادة 10 آلاف عنصر مقارنة بالأسبوع الماضي، عقب تعرض البلاد لاضطرابات في 17 تشرين الأول الجاري.

(م ع)

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