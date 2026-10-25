تصعيد ميداني إسرائيلي وتحركات عسكرية في القنيطرة

شهدت محافظة القنيطرة تحليق طائرة مسيّرة وإطلاق نار باتجاه أراضٍ زراعية قرب كودنة، بالتزامن مع تجريف حراج الشحار واستئناف العمل بمشروع "خط سوفا 53".

تصعيد ميداني إسرائيلي وتحركات عسكرية في القنيطرة
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الأحد 25 تشرين الأول, 2026   15:02
مركز الأخبار
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حلّقت طائرة مسيّرة إسرائيلية في أجواء محافظة القنيطرة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قاعدة التل الأحمر الغربي المستحدثة باتجاه الأراضي الزراعية في محيط بلدة كودنة بريف القنيطرة الأوسط، ما يثير مخاوف الأهالي بشأن سلامتهم وإمكانية الوصول إلى أراضيهم الزراعية والاستفادة منها.

وفي سياق متصل، نفذت القوات الإسرائيلية أعمال تجريف في حراج الشحار ببلدة جباتا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي، خلال توغلها في المنطقة، وسط مخاوف من انعكاسات هذه الأعمال على الغطاء الحراجي والبيئة المحلية.

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجيش الإسرائيلي الحرش، إذ سبق أن نفذ عمليات تجريف في المنطقة ذاتها، كان آخرها في 18 آب الماضي، فيما تُقدَّر مساحة الحرش بنحو 500 دونم.

وفي سياق متصل، استأنفت القوات الإسرائيلية أعمالها ضمن مشروع ما يُعرف بـ"خط سوفا 53"، في منطقة المعكر غرب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، بعد توقف دام نحو شهر ونصف.

(م ش)

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