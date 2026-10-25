الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات في الضفة الغربية والجولان

بدأ الجيش الإسرائيلي مناورة عسكرية تستمر يومين، بمشاركة 4 فرق برية وسلاح الجو، في مناطق بالضفة الغربية والجولان، بهدف رفع الجاهزية القتالية والتدرب على سيناريوهات الهجمات المفاجئة والتصعيد على جبهات متعددة.

الجيش الإسرائيلي يعلن عن مناورات في الضفة الغربية والجولان
العالم والشرق الأوسط
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   11:59
مركز الأخبار
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، بدء مناورة عسكرية بمشاركة فرق الضفة الغربية و98 و96 و210، إلى جانب سلاح الجو، في مناطق مسؤولية الفرق الإقليمية، على أن تستمر التدريبات يومي الأحد والاثنين.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الإسرائيلي، إيلا واوية، في بيان عبر منصة "إكس"، إن المناورة تأتي ضمن برنامج التدريبات لعام 2026، بإشراف هيئة العمليات، في إطار ما وصفته بالجهود المستمرة لتعزيز كفاءة الجيش وجاهزيته العسكرية.

وتشمل المناورة فرقة الضفة الغربية، والفرقة 98 التي تضم قوات مظلية ووحدات كوماندوز، والفرقة 96 التابعة للقيادة الوسطى والمسؤولة عن مناطق على الحدود الشرقية مع الأردن، بما فيها غور الأردن، إضافة إلى الفرقة 210 "باشان" التابعة للقيادة الشمالية، والمسؤولة عن الجولان السوري والمناطق الحدودية مع سوريا وجبل الشيخ.

وبحسب بيان الجيش، تهدف التدريبات إلى استخلاص الدروس من الحرب، وتعزيز القدرة على الدفاع، وتوظيف القدرات الجوية في دعم العمليات الدفاعية.

كما تتضمن سيناريوهات لهجمات مفاجئة وعمليات تسلل جواً وبراً، واختبار الجاهزية للتعامل مع تطورات عسكرية على جبهات متعددة.

وأشار إلى أن مناطق القيادة الوسطى التي تشمل الضفة الغربية والشمالية التي تشمل الجولان السوري، ستشهد حركة مكثفة للقوات والطائرات والمركبات العسكرية خلال يومي المناورة.

وتجري التدريبات بالتزامن مع عملية عسكرية واسعة بدأها الجيش الإسرائيلي في مدينة الخليل بالضفة الغربية عقب هجوم مسلح تسبب بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة 3 آخرين، مع الإعلان عن مقتل منفذي الهجوم.

إلى جانب استئناف الجيش الإسرائيلي لأعمال مشروع ما يُعرف بـ "خط سوفا 53"، في منطقة المعكر غرب قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي، بعد توقف استمر نحو شهر ونصف.

(م ع)

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