طلاب جامعة روج آفا يطالبون بضمان استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً

جدد طلاب جامعة روج آفا، تمسكهم بضمان حق التعلم باللغة الكردية في مختلف المراحل التعليمية، وتثبيتها دستورياً، مطالبين بضمان استقلالية جامعة روج آفا الأكاديمية والإدارية، بجميع كلياتها وأقسامها العلمية وتخصصاتها القائمة، وضمان استمرارها في أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية.

طلاب جامعة روج آفا يطالبون بضمان استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً
طلاب جامعة روج آفا يطالبون بضمان استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً
طلاب جامعة روج آفا يطالبون بضمان استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً
طلاب جامعة روج آفا يطالبون بضمان استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً
طلاب جامعة روج آفا يطالبون بضمان استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً
طلاب جامعة روج آفا يطالبون بضمان استقلال الجامعة أكاديمياً وإدارياً
خبر
الأحد 25 تشرين الأول, 2026   11:46
قامشلو
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أصدر طلاب كلية التربية وهندسة العمارة البيئية في جامعة روج آفا بمدينة قامشلو، اليوم، بياناً إلى الرأي العام بخصوص مقاربات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جامعة روج آفا، بحضور طلبة وأساتذة الجامعة. 

وقرأ البيان باللغة العربية طالبة كلية التربية كولدا سليمان، وباللغة الكردية طالبة هندسة العمارة البيئية جيان أرسلان.

وجاء في البيان: "باسم طلاب كليتي التربية وهندسة العمارة البيئية بجامعة روج آفا، وانطلاقاً من إيماننا بأن اللغة ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل هي جزء أصيل من هوية الإنسان وذاكرته وثقافته، نؤكد تمسكنا بحقنا في التعليم بلغتنا الأم، اللغة الكردية، باعتباره حقاً لغوياً وتربوياً وثقافياً أصيلاً، ونؤكد في الوقت ذاته إيماننا بحق جميع المكونات في الحفاظ على لغاتها وثقافاتها والتعليم بها، بما يضمن المساواة والاحترام المتبادل بين أبناء المجتمع السوري".

وأكد البيان أن الدفاع عن اللغة وحقهم في التعليم بها لا يعني الانتقاص من اللغة العربية أو من أي لغة أخرى، وأضاف: "بل ينطلق من قناعتنا بأن احترام لغتنا يبدأ باحترام لغات الآخرين، وأن التنوع اللغوي والثقافي ثروة إنسانية ووطنية ينبغي الحفاظ عليها وتعزيزها. فاللغة العربية هوية وثقافة لأبنائها، واللغة الكردية هوية وثقافة لأبنائها، ولكل مكون الحق في صون خصوصيته الثقافية واللغوية ضمن إطار من الحقوق المتساوية والعيش المشترك".

وتابع البيان: "وانطلاقاً من مسؤوليتنا بوصفنا طلاباً في الجامعة، نؤكد أن التعليم حق أساسي، وأن الجامعة ليست مجرد مؤسسة تمنح الشهادات، بل هي ركيزة أساسية لبناء المجتمع، وإعداد الكوادر العلمية والتربوية، وتأهيل الأجيال القادرة على النهوض بواقعها والمساهمة في تنميته".

وأكد البيان تمسك الطلبة بحق جامعة روج آفا في الحفاظ على استقلاليتها الأكاديمية والإدارية، والحفاظ على جميع كلياتها وأقسامها العلمية كما هي، ورفضهم دمج أقسامها العلمية مع جامعات تقع خارج المنطقة، لما قد يترتب على ذلك من آثار في مستقبل التعليم الجامعي، واستمرارية التخصصات العلمية، وقدرة الجامعة على أداء رسالتها تجاه مجتمعها.

وأضاف البيان: "إن منطقتنا بحاجة ماسة إلى جامعتها، وإلى استمرار جميع أقسامها العلمية والتربوية، وإلى تخريج الطلاب من مختلف الاختصاصات، ليكونوا قادرين على خدمة مجتمعهم وتطوير مؤسساته التعليمية والثقافية والاجتماعية. كما أن الحفاظ على هذه الجامعة يعني الحفاظ على فرص التعليم العالي أمام الطلاب، وتعزيز قدرة المنطقة على إعداد كوادرها من أبنائها، بدلاً من اضطرارهم إلى الانتقال إلى محافظات أخرى لمتابعة دراستهم أو الحصول على فرص أكاديمية قد لا تتوفر لهم محلياً".

ولفت البيان إلى إن دمج الأقسام العلمية مع جامعات أخرى لا ينبغي أن يكون بديلاً عن تطوير الجامعة ودعمها والاعتراف بخصوصيتها واحتياجات مجتمعها. مؤكداً أن المطلوب هو تعزيز إمكاناتها العلمية والإدارية، وتوفير مستلزمات التعليم والبحث العلمي، وضمان الاعتراف الأكاديمي بشهاداتها وبرامجها، وبناء علاقة مؤسسية واضحة مع وزارة التعليم العالي، بما يحفظ استقلاليتها وهويتها ودورها في خدمة المجتمع.

وبناءً على ذلك طالب البيان بـ:

1- ضمان حق التعليم باللغة الكردية في مختلف المراحل التعليمية، والعمل على حماية هذا الحق دستورياً وقانونياً، بما فيها التعليم الجامعي.

2- الاعتراف بالحقوق اللغوية والثقافية للكرد وضمان حمايتها في الدستور السوري، على أساس المساواة والاعتراف بالتنوع الذي يميز المجتمع السوري.

3- الحفاظ على جامعة روج آفا بجميع كلياتها وأقسامها العلمية وتخصصاتها القائمة، وضمان استمرارها في أداء رسالتها التعليمية والأكاديمية دون إلغاء أقسامها أو دمجها مع أقسام مماثلة في جامعات أخرى.

4- ضمان استقلالية جامعة روج آفا الأكاديمية والإدارية، وتنظيم علاقتها بوزارة التعليم العالي في سوريا بما يحقق الاعتراف الأكاديمي بشهاداتها وبرامجها، ويحفظ خصوصيتها وحقها في مواصلة التطور العلمي والمؤسسي.

5- دعم الجامعة وتطوير بنيتها التحتية وإمكاناتها العلمية والبحثية، وتأمين الظروف المناسبة لاستمرار العملية التعليمية، بما يلبي احتياجات المجتمع في روج آفا ويسهم في إعداد كوادر علمية وتربوية مؤهلة من أبنائه.

6- ضمان حق الطلاب في متابعة تعليمهم الجامعي ضمن مؤسسات تعليمية قادرة على الاستمرار والتطور، وعدم اتخاذ إجراءات تؤدي إلى تقليص فرصهم التعليمية أو إضعاف حضور الجامعة العلمي في المنطقة.

وأشار البيان إلى أن مطالبهم لا تستهدف أي جامعة أخرى، ولا تنتقص من مكانتها أو دورها، بل تؤكد حق المجتمع المحلي في الحفاظ على جامعته وتطويرها، وحق طلابه في تعليم جامعي مستقر وقريب من مجتمعهم، وحق أبنائه في أن يكونوا شركاء في بناء مستقبل منطقتهم علمياً وتربوياً وثقافياً.

وأكد البيان في ختامه بأن الطلبة يطمحون لأن تكون سوريا الجديدة ضامنة لحقوق جميع مكوناتها، وتحترم فيها اللغات والثقافات، وتُبنى فيها المؤسسات التعليمية على أساس العدالة والمساواة والتعاون، بعيداً عن الإقصاء والتهميش.

(م ن/ح)

ANHA


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