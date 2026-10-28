Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê

Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî, bi serokatiya şandeyeke bilind a hikûmetê gihîşt Şamê. Ev serdan bi armanca gotûbêjkirina peywendiyên dualî û xurtkirina hevkariyên di navbera her du welatan de pêk tê.

Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî gihîşte Şamê
ROJANE
28 cotmeh, 2026   15:39
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ajansa nûçeyan a fermî ya Sûriyeyê (SANA) belav kir ku Serokê Demkî yê Sûriyeyê Ehmed Şer, li Balafirgeha Navnetewî ya Şamê pêşwazî li serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî û şandeya pê re kiriye.

Li aliyê din, Ofîsa Ragihandinê ya Serokwezîrê Iraqê ragihand ku di çarçoveya vê serdanê de, Elî Zeydî dê bi Serokê Sûriyeyê re civîneke dualî pêk bîne da ku peywendiyên dualî gotûbêj bikin û mekanîzmayên nû ji bo pêşvebirina wan di warên cuda de destnîşan bikin.

Di daxuyaniyê de hat diyarkirin ku Zeydî û Şer dê bi hev re serokatiya civîneke berfireh a şandeyên her du welatan bikin. Ev civîn dê ji bo nirxandina hevkariyên berhemdar ên navbera her du aliyan were terxankirin, bi şêwazekî ku berjewendiyên hevpar ên her du welatan mîsoger bike.

Etîket:

Gotara berê

Bi komxebatekê pêvajoya edaleta veguhêz û aştiya li Sûriyeyê hat nîqaşkirin

Gotara pêşin

Xwendekarên Zanîngeha Kobanê: Em biryara Wezareta Xwendina Bilind red dikin

Nûçeyên Têkildar

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

PYD‘ê banga parastina koçberên Girê Spî kir

26 cotmeh, 2026 - 18:28

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

Koçberên Girê Spî li bajarê xwe rastî êrişan hatin

26 cotmeh, 2026 - 14:48

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şermezar kir

Şêniyên Til Temirê êrişa li dijî koçberên Girê Spî şerm...

27 cotmeh, 2026 - 18:22

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina destûrî ya zimanê kurdî kir

 Xwendekar, ciwan û şêniyên Zirganê daxwaza naskirina d...

27 cotmeh, 2026 - 14:48

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê piştî hilweşîna rejîma Baas’ê”

Li Qamişloyê panela “berxwedana siyasî li Sûriyeyê pişt...

26 cotmeh, 2026 - 22:52

Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin şermezarkirin

Li bajarên Rojava êrişên li ser koçberên Girê Spî hatin...

27 cotmeh, 2026 - 13:00