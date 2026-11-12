Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeleya wezaretê bibin

Parêzgerê Hesekê Nûredîn Ehmed ji xwendekarên ku beriya niha navên xwe ji bo mufadeleya Zanîngeha Rojava qeyd kiribûn, xwest ku nav û daxwazên xwe di mufadeleya ku ji hêla Wezareta Perwerdeya Bilind û Lêkolînên Zanistî hatiye ragihandin de tomar bikin.

Parêzgerê Hesekê ji xwendekaran xwest beşdarî mufadeleya wezaretê bibin
ROJANE
12 mijdar, 2026   11:41
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Parêzgerê Hesekê Nûredîn Ehmed ji xwendekarên ku beriya niha navên xwe ji bo mufadeleya Zanîngeha Rojava qeyd kiribûn xwest ku nav û daxwazên xwe di mufadeleya ku ji hêla Wezareta Perwerdeya Bilind û Lêkolînên Zanistî hatiye ragihandin de tomar bikin, xwendekar dê bi rêya lînka elektronî ya fermî ya wezaretê qeyd bikin.

Parêzger da zanîn ku divê xwendekar li gorî perespektîvên fermî tevbigerin, dê qebûlkirina xwendina di zanîngehê de û naskirina encamên mufadeleyê li gorî rêgezên girêdayî wezaretê pêk werin.

Parêzger destnîşan kir heta niha makanîzme û misogeriyên der barê çareserkirina rewşa xwendekarên ku nav û daxwazên xwe di çarçoveya derveyî pergala wezaretê de qeyd kirine, tune ye, bang li hemû xwendekaran kir ku rêkarên fermî bişopînin û parastina siberoja xwe ya zanistî bikin.

(sb)

Etîket:

Gotara berê

HPG'ê şehîdên Rojhilatê Kurdistanê bi rêzdarî bi bîr anî

Nûçeyên Têkildar

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê temîr dikin

Şênî bi însiyatîfa xwe rêyên li gundewarên Girkê Legê t...

12 mijdar, 2026 - 07:55

`Serkeftina pêvajoyê bi guhertinên siyasî û qanûnî ve girêdayî ye`

`Serkeftina pêvajoyê bi guhertinên siyasî û qanûnî ve g...

11 mijdar, 2026 - 03:55

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

Hevdîtina Kûrtûlmûş û DEM Partiyê bi dawî bû

11 mijdar, 2026 - 17:31

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdullah Ocalan têrê nake

Endamê PYD’ê Ebdulxenî Oso: Guherandina cihê Rêber Abdu...

10 mijdar, 2026 - 02:35

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê geriyan

Balafirên keşfê yên Îsraîlê li ser Dera û Quneytrayê ge...

9 mijdar, 2026 - 18:48

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

Sibe karwanekî din ê koçberên Serêkaniyê bi rê bikeve

11 mijdar, 2026 - 10:50