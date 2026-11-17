Şandeya MSD`ê serdana Zanîngeha Rojava kir NY: Divê jin û civaka sivîl tev li pêvajoya veguhastinê ya Sûriyeyê bibin Malbatên şehîdan piştgiriya xwe ji bo xwendekarên Zanîngeha Rojava nîşan da MSD’ê daxwaza garantîkirina siberoja Zanîngeha Rojava kir Hêzên Îsraîlê gundên rojavayê Derayê topbaran kir HPG: Şehîdên me bûn rêberê siberoja azad Karayilan: Gava destpêkê ya divê bê avêtin vekirina deriyên Îmraliyê ye Pîremêrekî koçber li ser kavilê konan rûniştiye û li benda vegerê ye Li Dirbêsiyê jî gel ji ber derengmayîna mazota zivistanê gazincan dike ROJEVA NAVENDA NÛÇEYAN A 17-11-2026 Tirbespiyê du kes ji ber gazên êzingan xeniqîn Di êrişên li ser Xezayê de kesek hat kuştin û 7 birîndar bûn Li Laziqiyê mayînek teqiya: Kesek birîndar bû Kongra Star a Lubnanê ezmûna jina Kurd şîrove kir