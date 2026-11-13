Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn

Li bajarokê Cedîdet Begara yê rojhilatê Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn.

Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn
ROJANE
13 mijdar, 2026   17:41
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Li gorî Rêveberiya Ragihandin û Peywendiyan a Wezareta Parastinê, di êrişa çekdarên nenas de li bajarokê Cedîdet Begara ya rojhilatê Dêrazorê leşkerek hat kuştin û 2 jî birîndar bûn.

7‘ê vê mehê jî  di encama teqîna mayînekê de li herêma Meyadîn a rojhilatê Dêrazorê leşkerek hatibû kuştin û yek din birîndar bû.

(bb)

Etîket:

Gotara berê

Rêveberiya Tevgerê: Îradeya me ya ji bo çareseriya siyasî ya demokratîk tam e

Nûçeyên Têkildar

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

Şênî daxwaza birêxistinkirina tevgera motorsîkletan dikin

12 mijdar, 2026 - 06:40

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

Dîcle Anter: Dema ziman nebe mirov nabe mirov

13 mijdar, 2026 - 02:35

Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî

Li Qamişloyê bi daxwaza kêmkirina bihaya sotemeniyê çalakî

11 mijdar, 2026 - 17:42

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyasî dike

Serokê Meclisa Tirkiyê Kurtulmuş serdana partiyên siyas...

10 mijdar, 2026 - 13:47

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesifkirin

Koçberên ku vedigerin warê xwe: Kêfxweşiya me nayê wesi...

12 mijdar, 2026 - 11:21

Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û tevliheviyan hişyar bin

Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û t...

13 mijdar, 2026 - 05:30