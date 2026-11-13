Li Dêrazorê leşkerek hat kuştin û du jî birîndar bûn Rêveberiya Tevgerê: Îradeya me ya ji bo çareseriya siyasî ya demokratîk tam e YRK şehadeta gerîlayekî ragihand Şahidan şewata Sînemaya Amûdê vegotin Tirkiyê topên giran ji Kefercenê kişand lê hebûna leşerkî li Efrîn berdewam dike YBŞ’ê banga yekîtiya êzîdiyan kir Di êrişa Ûkraynayê de 4 kes hatin kuştin Îranê li radara Amerîkayê ya li Bahreynê xist Siberoja Rojhilata Navîn û encama şerê DYA-Îranê di medyaya Erebî de Şêniyên Kobanê: Bi bihabûna mazotê û qutbûna elektrîkê re rewşa jiyanî xirab dibe Cotkarên Hesekê bê çare mane Li Qamişloyê hewl tê dayîn kursiyan ji bo dibistanan peyda bikin Şêx û şêniyên Tirbespiyê: Li hember gotinên nefretê û tevliheviyan hişyar bin Li Hesekê pirsgirêka paqijiyê nayê çareserkirin