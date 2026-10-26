Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin

Di çarçoveya hewldanên ji bo naskirina bi hêza parastin û mafên civaka Êzidî de, îro tê daxuyaniyeke hevpar ya entegrasyona hêzên Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) û Yekîneyên Jinên Şengalê (YJŞ) li gel dezgehên ewlehiyê yên hikûmeta Iraqê were ragihandin.

Îro entegrasyona hêzên YBŞ’ê û hikûmeta Iraqê tê ragihandin
ROJANE
26 cotmeh, 2026   10:19
NAVENDA NÛÇEYAN
+

Ev daxuyaniya hevpar wê li Çiyayê Şengalê were dayîn û endamên fermandariya YBŞ, YJŞ û artêşa Iraqê tê de beşdar bibin.

Li gorî ajansa Rojnewsê wê îro daxuyaniya hevpar ya entegrasyonê bi (tevlîbûna fermî ya qanûnî) Yekîneyên Berxwedana Şengalê (YBŞ) û Yekîneyên Jinên Şengalê (YJŞ) ye li gel dezgehên ewlehiyê yên Iraqê ye, bê ragihandina.

Amadekariyên ji bo merasîma fermî ya ragihandinê bi temamî bi dawî bûne û di saetên pêş de, daxuyaniya hevpar a her du aliyan wê were dayîn.

(ha)

Etîket:

Gotara berê

Guhertina li Îsraîlê û hişyariyên li ser rageşiya li Lubnanê di rojeva medyayê d...

Gotara pêşin

Hikûmeta Iraq: Em berpirsiyariya xwe ya parastina tevahiya mafên Êzîdiyan teqez ...

Nûçeyên Têkildar

Li Quneytîrayê alozî didome

Li Quneytîrayê alozî didome

23 cotmeh, 2026 - 23:02

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

Artêşa Urdunê êrişî nuqteyên li başûrê Sûriyeyê kir

26 cotmeh, 2026 - 23:16

Li Hesekê pevçûn: Çekdarek hat kuştin û 2 birîndar bûn

Li Hesekê pevçûn: Çekdarek hat kuştin û 2 birîndar bûn

24 cotmeh, 2026 - 21:27

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

Kurdên li Girê Spî hatibûn dorpêçkirin gihîştin Kobanê

26 cotmeh, 2026 - 21:04

Îsraîlê li Quneytîrayê bendeke kontrolê danî

Îsraîlê li Quneytîrayê bendeke kontrolê danî

24 cotmeh, 2026 - 17:27

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar kirin

Gelê Cizîrê êrişên li dijî koçberên Girê Spî şermezar k...

26 cotmeh, 2026 - 21:41