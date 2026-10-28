Young man’s body found in Hasakah

Residents of the Ghuwayran neighbourhood in Hasakah found the body of a young man after losing contact with him.

Young man’s body found in Hasakah
NEWS
28 October, 2026   13:30
HASAKAH
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Residents of the Ghuwayran neighbourhood in Hasakah found the body of Zein al-Abidin Mohammed al-Khudair near the neighbourhood on Wednesday morning, after losing contact with him.

According to local sources, al-Khudair had been abducted before his body was found. No further information is currently available regarding the circumstances of the incident or the identity of those responsible.

ANHA

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