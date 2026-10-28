Man kills his mother, brother and two children before taking his own life

A man identified as Jwan Mohammed Amin Ali opened fire on members of his family, killing his brother, mother and two young girls before taking his own life.

Man kills his mother, brother and two children before taking his own life
NEWS
28 October, 2026   10:36
HASAKAH
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ANHA correspondent reported that four members of the same family were killed early Wednesday morning in a horrific crime that shook the city of Derbasiyah.

According to preliminary information, a man identified as Jwan Mohammed Amin Ali opened fire on members of his family, killing his brother, Akid, his mother, Aziza, and two young girls, before taking his own life.

Upon receiving the report, patrols from the Internal Security Forces arrived at the crime scene and immediately launched an extensive investigation and search operations to uncover the circumstances and motives behind the incident.

Sh-S

ANHA

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