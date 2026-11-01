Explosions heard near al-Sukhnah in Homs countryside

Explosions were heard in the desert area of Homs countryside, south of al-Sukhnah, coinciding with the sound of aircraft flying overhead. No confirmed information is yet available about the nature of the explosions.

Explosions heard near al-Sukhnah in Homs countryside
NEWS
1 November, 2026   13:59
NEWS DESK
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Activists reported hearing a series of explosions in the desert areas south of al-Sukhnah city in Homs countryside a short while ago, coinciding with the sound of warplanes flying overhead. Columns of smoke were seen rising from the sites where the explosions occurred.

According to circulating reports, the explosions were clearly heard inside the city of al-Sukhnah, while others said that aircraft believed to belong to the International Coalition had carried out airstrikes in the area.

The nature of the targeted sites and the reasons behind the explosions remain unclear. No confirmed information has emerged regarding the extent of human or financial losses.

ANHA

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