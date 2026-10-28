Baghdad reveals details of al-Sharaa’s meeting with al-Zaidi

During talks in Damascus, the Iraqi Prime Minister stated that Baghdad is keen to strengthen its partnership and bilateral cooperation with Syria. The two sides discussed shared economic and security issues, most notably the project to export Iraqi oil via the Baniyas pipeline.

Baghdad reveals details of al-Sharaa’s meeting with al-Zaidi
NEWS
28 October, 2026   19:08
NEWS DESK
+

Ahmed Al-Sharaa, head of the transitional government in Syria, and Iraqi Prime Minister Ali Falih Al-Zaidi discussed ways to bolster the partnership and bilateral cooperation between Iraq and Syria on Wednesday. The discussions took place during an extended session in Damascus, attended by delegations from both countries, as reported by the Iraqi News Agency (INA).

According to the INA, Al-Zaidi emphasized that the Iraqi and Syrian peoples are "one people in two countries." He underscored the importance of developing joint cooperation across various sectors, particularly in the economic and social spheres while also enhancing security coordination and aligning positions on regional and international issues to contribute to regional stability.

For his part, Al-Sharaa expressed his appreciation for the visit by Al-Zaidi and his accompanying delegation. He highlighted the depth of the relationship between the two nations and affirmed Damascus’s commitment to elevating bilateral cooperation to the highest possible level. The discussions covered a number of shared issues, most notably a project to export Iraqi oil via the Baniyas pipeline with a capacity of up to two million barrels per day, as well as increasing the volume of trade between the two countries and cooperating on the development of the agricultural sector to support food and economic integration.

President Ahmed al-Sharaa received al-Zaidi upon his arrival at Damascus International Airport at the start of an official visit. The two sides subsequently held a round of talks that addressed prospects for bilateral cooperation and issues of mutual interest.

ANHA

Tags:

Previous Article

Qamishlo meeting discusses transitional justice, peacebuilding

Next Article

Students at University of Kobani demand preservation of university’s independence

Related News

Serêkaniyê previously, Girê Spî yesterday.. Repeated attacks violate government commitments

Serêkaniyê previously, Girê Spî yesterday.. Repeated at...

27 October, 2026 - 12:54

Return of over 800 displaced Serê Kaniyê families postponed

Return of over 800 displaced Serê Kaniyê families postp...

27 October, 2026 - 13:38

Residents of Jazira condemn attacks on Girê Spî's displaced people

Residents of Jazira condemn attacks on Girê Spî's displ...

26 October, 2026 - 22:11

Man kills his mother, brother and two children before taking his own life

Man kills his mother, brother and two children before t...

28 October, 2026 - 10:36

Argentina Human Rights League calls for Ocalan’s freedom

Argentina Human Rights League calls for Ocalan’s freedom

28 October, 2026 - 15:04

Ilham Ahmed calls for end to attacks on returnees to Tal Abyad

Ilham Ahmed calls for end to attacks on returnees to Ta...

26 October, 2026 - 18:27