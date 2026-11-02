ترامب يؤكد مغادرته البيت الأبيض مع نهاية ولايته الحالية

أكد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض مع نهاية ولايته الحالية، مشيراً إلى أن الدستور الأميركي يمنع انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين.

ترامب يؤكد مغادرته البيت الأبيض مع نهاية ولايته الحالية
العالم والشرق الأوسط
الإثنين 2 تشرين الثاني, 2026   17:39
مركز الأخبار
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أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه سيغادر البيت الأبيض مع انتهاء ولايته الرئاسية الحالية، مستبعداً الترشح مجدداً بسبب القيود الدستورية التي تمنع انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين.

وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، إنه سيغادر المنصب، مضيفاً أنه كان سيترشح مجدداً "بكل سرور" لو أتاح القانون ذلك، لكنه وصف القيود الدستورية بأنها صارمة.

وأشار إلى أن أمامه نحو عامين إضافيين في البيت الأبيض، معتبراً أن هذه الفترة تتيح إنجاز الكثير.

وكان ترامب قد تولى الرئاسة للمرة الأولى بين عامي 2017 و2021، قبل فوزه في انتخابات تشرين الثاني 2024، وبدء ولايته الثانية في 20 كانون الثاني 2025.

وينص التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي على عدم جواز انتخاب أي شخص رئيساً لأكثر من مرتين، ما يعني أن الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028 ستكون خارج نطاق ترشح ترامب وفقاً للدستور بصيغته الحالية.

(ع م)

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