زينب مراد: ثورة 19 تموز هي ثورة جميع شعوب شمال وشرق سوريا ولن نسمح لأحد المساس بمكتسباتها

قالت زينب مراد خلال الاحتفالية التي نظمت في ناحية تل تمر بمناسبة ذكرى ثورة 19 تموز إن الإدارة الذاتية باتت تمثل حقوق جميع شعوب شمال وشرق سوريا وأكدت بأنهم لن يسمحوا لأحد بالاقتراب من مكتسبات ثورتهم التي تحققت بفضل دماء شهدائهم
خبر 2021-07-17T22:02:00 الحسكة

نظم مجلس ناحية تل تمر بالتنسيق مع مؤسسة الثقافة والفن في ناحية تل تمر احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية لثورة 19 تموز، وذلك تحت شعار" بروح ثورة19 تموز سندحر الاحتلال ونعلن النصر"، شارك فيها المئات من مكونات المنطقة.

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وبدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمة باسم الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال وشرق سوريا ألقتها الإدارية في مؤتمر ستار زينب مراد التي هنأت في بداية حديثها ثورة 19 تموز على شعوب شمال وشرق سوريا والقوات العسكرية.

ونوهت زيب مراد إلى أن " الحرية التي نتمتع بها اليوم والمكتسبات التي حققناها كانت بفضل دماء الشهداء الذين جعلوا من أنفسهم دروعاً أمام هجمات الإرهاب وعلى رأسهم داعش ودولة الاحتلال التركي".

وفي سياق كلمتها قالت إن الإدارة الذاتية باتت تمثل حقوق جميع شعوب شمال وشرق سوريا ومكوناتها".

وفي نهاية حديثها قالت زينب مراد" لن نسمح لأحد بالاقتراب من مكتسبات ثورتنا والمساس بها وسنحمي مكتسبات شعوبنا وشهدائنا بكل قوتنا وسنقف في وجه الاحتلال والدول التي تحاول النيل من مكتسبات ثورتنا".

واستمرت الاحتفالية بتقديم عروض فنية من قبل الفرق الموسيقية التابعة لمركز الثقافة والفن في ناحية تل تمر وعقد حلقات الدبكة على وقع الأغاني الثورية".

(كروب/ك)

ANHA


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