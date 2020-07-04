زينب جلاليان.. في أي سجن موجودة؟

بحسب المعلومات التي قدمتها أسرة جلاليان لشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، فقد نُقلت زينب جلاليان إلى سجن كرمان.
المرأة 2020-07-04T09:54:00 مركز الأخبار

دخلت الناشطة السياسية الكردية زينب جلاليان في21 حزيران/ يونيو في إضراب عن الطعام.

وبعد 6 أيام، أي بتاريخ 27 حزيران، اقتُيدت من سجن قرجك إلى مكان غير معروف.

أحد أفراد أسرة زينب جلاليان قال لشبكة حقوق الإنسان الكردستانية، بتاريخ 2 تموز اتصل بهم شخصٌ على أنه من معتقلي السجن وقال إن مسؤولي السجن أخذوا زينب من سجن قرجك إلى سجن كرمان، قبل أيام.

فيما تلقى والد "زينب جلاليان" علي جلاليان رسالة نصية تقول إن ابنته قد أُرسلت إلى الفرع الأول في كرمان، لكن إلى الآن لم تتمكن الأسرة من تأكيد هذه المعلومات.

(س و)


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