زيلينسكي: المحادثات الأوكرانية الروسية هي الخيار الوحيد لإنهاء الحرب

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الثلاثاء إن أوكرانيا ليس لديها خيار سوى التفاوض مع روسيا لإنهاء القتال، لكنه قال إنه والرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد لا يجرون محادثات بشكل شخصي، بحسب وكالة رويترز.

وكان زيلينسكي يتحدث بعد اتهام القوات الروسية بارتكاب عمليات قتل خارج نطاق القضاء في بلدة بوتشا غرب العاصمة الأوكرانية كييف.

وقال الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن التقارير عن مقتل مدنيين في بوتشا "مزيفة" وتهدف إلى تشويه سمعة روسيا. وقالت موسكو إنها ستقدم "أدلة تجريبية" إلى اجتماع لمجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء تثبت عدم مشاركة قواتها في ذلك.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع صحفيين أوكرانيين أذاعها التلفزيون الوطني "التحدي داخلي، أولاً وقبل كل شيء، تحدٍ إنساني خاص بالفرد. إن الأحداث في بوتشا لا تُغتفر، لكن على أوكرانيا وروسيا اتخاذ الخيار الصعب المتمثل في متابعة المحادثات".

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي قوله إن المحادثات مستمرة عبر الفيديو.

ولدى سؤاله عما إذا كان هو وبوتين سيجريان محادثات مباشرة، قال زيلينسكي إنه من المحتمل ألا يحدث ذلك لكنه لم يذكر تفاصيل.

(م ش)