زيلينسكي يزور واشنطن في أول رحلة خارجية له منذ بدء التحرك العسكري الروسي

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، أنه في طريقه إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع الرئيس بايدن وإلقاء كلمة بالكونغرس.

وقال زيلينسكي على حسابه بمنصة "تويتر": "في طريقي إلى الولايات المتحدة لتعزيز قدرات أوكرانيا على الصمود والدفاع".

وأضاف: "سأناقش أنا والرئيس الأميركي التعاون بين أوكرانيا والولايات المتحدة. سألقي كلمة أيضاً في الكونغرس وعدد من الاجتماعات الثنائية".

وأشارت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار إلى أن الرئيس الأميركي سيعلن مساعدة "كبيرة" جديدة لأوكرانيا، ستشمل بحسب مسؤول أميركي كبير، نظام باتريوت للدفاعات الجوية المتطورة. وأكدت كارين أن الزيارة تؤكد استمرار دعم الولايات المتحدة لكييف "طالما اقتضت الضرورة".

(م ش)