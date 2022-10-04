وأضفى المرسوم طابعاً رسمياً على تصريحات أدلى بها زيلينسكي، يوم الجمعة بعدما أعلن الرئيس الروسي ضم أربع مناطق، وهو إجراء وصفته كييف والغرب بأنه مهزلة غير قانونية، بحسب وكالة رويترز.

وقال زيلينسكي الجمعة "إن بوتين لا يعرف معنى الكرامة والشرف، ولذلك فإننا مستعدون للحوار مع روسيا، لكن مع رئيس آخر لروسيا".

وعلى الجانب الآخر، رد الكرملين بالقول إن "عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا لن تنتهي إذا استبعدت كييف الدخول في محادثات"، ولفت إلى أن "التفاوض يتطلب جانبين".

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين "إما سننتظر أن يغير الرئيس الحالي موقفه أو سننتظر الرئيس المقبل لتغيير موقفه لصالح الشعب الأوكراني".

ووافق مجلس الاتحادي الروسي بالإجماع على تصديق اتفاقيات انضمام المناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزابوروجيا إلى روسيا، بعد تصويت مماثل في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، أمس الإثنين.

وستعود الوثائق الآن إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإكمال عملية ضم المناطق الأربع رسمياً، والتي تمثل حوالي 18 بالمئة من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دولياً.

وأعلنت روسيا عمليات الضم بعد إجراء ما أسمته استفتاءات في تلك المناطق.

وقالت الحكومات الغربية وكييف إن "التصويت ينتهك القانون الدولي وكان إجبارياً ولا يمثل رأي السكان".

(م ش)