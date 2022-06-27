زيلينسكي سيطالب مجموعة السبع بالمزيد من الأسلحة

من المتوقع أن يطالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاثنين خلال خطابه إلى مجموعة السبع في القمة السنوية التي تحتضنها قلعة إلماو عند سفح جبال الألب في ألمانيا، بالمزيد من الأسلحة وبتشديد العقوبات على روسيا. على صعيد آخر، أعلن مصدر مطلع أن الولايات المتحدة قد تكشف خلال هذا الأسبوع عن شراء نظام دفاع صاروخي متطور لأوكرانيا.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إنه من المرجح أن تعلن الولايات المتحدة هذا الأسبوع شراء نظام دفاع صاروخي أرض-جو متقدم متوسط إلى طويل المدى لأوكرانيا. وأضاف المصدر أن من المتوقع أن تعلن واشنطن أيضا تقديم مساعدات أمنية أخرى لأوكرانيا بما في ذلك ذخيرة مدفعية إضافية وأجهزة رادار لرصد قذائف المدفعية لتلبية الاحتياجات التي قال الجيش الأوكراني إنه يريدها.

قالت الأمم المتحدة الاثنين إن الحرب في أوكرانيا قد تسمح بازدهار الإنتاج غير المشروع للمخدرات، وهو تحذير يستند إلى تجارب سابقة في مناطق صراع أخرى. وذكر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في تقريره السنوي أن التجارب السابقة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا تشير إلى أن مناطق الصراع يمكن أن تشكل "مغناطيسا" لصنع المخدرات الاصطناعية.

(م ش)