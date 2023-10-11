زيلينسكي في زيارة للناتو ووزير الدفاع الإسرائيلي يحضر اجتماعها

قال زيلينسكي خلال حديثه لوسائل الإعلام مع الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ، قبل اجتماعه مع وزراء دفاع الدول الأعضاء في الناتو، إن زيارته "أساسية لضمان صمودنا خلال الشتاء المقبل".

وأضاف "نحن نستعد، نحن مستعدون. الآن نحن بحاجة إلى بعض الدعم من القادة، ولهذا السبب أنا هنا اليوم".

وردّ ستولتنبرغ "سنقف إلى جانبكم لتقديم الدعم لأوكرانيا؛ لأن هذا مهم حقًاً لحلف شمال الأطلسي بأكمله".

ويقوم الرئيس الأوكراني بأول زيارة له إلى مقر الحلف في بروكسل منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في شباط 2022، حسبما أعلن الناتو.

وأعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، سيجتمع عبر الفيديو، الخميس، مع نظرائه في دول الناتو بعد عملية حماس..

وقال ستولتنبرغ قبيل اجتماع وزراء دفاع الحلف "غداً سيبلغنا وزير الدفاع الإسرائيلي غالانت بالوضع في إسرائيل".

(س ع)