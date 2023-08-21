زيلينسكي : تسليمنا مقاتلات إف-16يعني أن روسيا ستخسر الحرب

وأعلنت الدنمارك وهولندا أمس الأحد أنهما ستزودان أوكرانيا بطائراتٍ مقاتلة من طراز إف-16 وأن أول دفعة منها وعددها ست طائرات، قد تتسلمها كييف في بدايات العام الجديد تقريبًا. ووافقت واشنطن على تسليم الطائرات قبل زيارة زيلينسكي إلى كوبنهاغن.

وقال زيلينسكي أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا أمام البرلمان الدنماركي للاستماع إلى خطابه “نحن على يقين اليوم أن روسيا ستخسر هذه الحرب”.

وحذرت موسكو في وقتٍ سابق اليوم من أن قرار الدنمارك وهولندا منح أوكرانيا طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لن يؤدي إلا إلى تصعيد الصراع المستمر منذ 18 شهراً. وتسيطر القوات الروسية على ما يقرب من خُمس الأراضي الأوكرانية وتسعى كييف بشدة لطردها.

وقال السفير الروسي لدى الدنمارك فلاديمير باربين في بيان نقلته وكالة ريتزاو للأنباء “قرار الدنمارك الآن منح 19 طائرة من طراز إف-16 لأوكرانيا يؤدي إلى تصعيد الصراع”.

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إيهنات قوله “التفوق في الجو هو مفتاح النجاح على الأرض”.

وذكر وزير الدفاع الدنماركي جاكوب إليمان جنسن أن أوكرانيا لن تستخدم طائرات إف-16 سوى داخل أراضيها.

وأضاف اليوم الإثنين “نتبرع بالأسلحة بشرط أن تُستخدم لطرد العدو من أراضي أوكرانيا. وليس أكثر من ذلك”.

وقال “هذه هي الشروط سواء بالنسبة للدبابات أو الطائرات المقاتلة أو أي شيء آخر”.

وسترسل الدنمارك ما مجموعه 19 طائرة من طراز إف-16. وتملك هولندا 42 طائرة من طراز إف-16 لكنها لم تقرر بعد ما إذا كانت ستتبرع بها جميعًا.

وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف يوم السبت، إن تدريب الأوكرانيين على قيادة الطائرات إف-16 بدأ، لكن الأمر سيستغرق ستة أشهر على الأقل وربما فترة أطول لتدريب المهندسين والفنيين.

(سـ)