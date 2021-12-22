زيلان تل تمر: لن نسمح للمحتلين بنهب أرضنا وتهجير شعبنا

قيّمت القيادية في مجلس تل تمر العسكري، زيلان تل تمر، الهجمات الأخيرة التي شنها الاحتلال التركي ومرتزقته على ناحية تل تمر وريفها.

وقالت لوكالتنا: "تعيش في ناحية تل تمر وريفها؛ العديد من المكونات، إذ لا يعيش فيها الشعب الكردي فقط إنما الشعب العربي والآشوري والسرياني أيضاً، وهي الآن تشهد استقراراً".

مضيفة: "مر شعب تل تمر منذ بداية الثورة؛ بحروب ومعارك ومقاومة، فهذا الوضع لم يعد غريباً على شعبها، خاصة وأن الاحتلال التركي جهّز لهجوم جديد على تل تمر في الآونة الأخيرة، وحشد التجهيزات العسكرية على الحدود".

وبيّنت القيادية، أن الهجمات طالت ولا تزال تطال قرى تل شنان، الدردارة، تل جمعة وتل كيفجي، وقالت: "في هذه القرى تتعرض مختلف المكونات للقصف، إذ يعيش في تل جمعة المكون الآشوري، وفي الدردارة يعيش المكون العربي، إلا أنهم يقاومون هذه الهجمات. ومؤخراً تعرضت قرى الدردارة، تل شنان، الكوزلية، تل اللبن لهجمات ومحاولات التسلل من قبل المجموعات المرتزقة، وقد تعرضت تل شنان لهجمات عنيفة، حاول من خلالها المحتلون إرهاب الأهالي، ودب الرعب والخوف في قلوبهم".

كما لفتت زيلان تل تمر إلى استهداف الاحتلال التركي المرافق الحيوية، وهو ما يعتبر جريمة حرب بحسب القانون الدولي الإنساني، وقالت: "تسببت الهجمات الأخيرة بتضرر شبكة الكهرباء وقطعها، بالإضافة إلى قطع المياه عن الأهالي، فالمحتلون لا يهدفون إلى تنفيذ الهجمات العسكرية فقط، فالدولة التركية تستهدف المدنيين، وذلك لإخضاعهم".

وتابعت: "وعلى الدولة التركية المحتلة الإدراك أن شعبنا لن يخضع لها، فإرادة سكان تل تمر قوية، هم يقاومون ويعيشون على أرضهم رغم الهجمات والقصف، فحقيقة أن هذه الأرض ملكهم لا يمكن إنكارها، هذا الشعب مستمر في المقاومة ويبدي جاهزيته للوقوف في وجه الاحتلال؛ وفي مدينة تل تمر يقوم الأهالي من رجال ونساء بحماية وحراسة أحيائهم وشوارعهم".

وأكدت زيلان تل تمر أن موقف مجلس تل تمر العسكري، واضح "وهو أننا سنحمي شعبنا، كما أننا رفعنا الجاهزية لمواجهة أي هجوم أرضي أو جوي، لن نسمح أن ينهب المحتلون أرضنا وممتلكات شعبنا وتهجيره".

واختتمت بالقول: "نتوجه إلى شعبنا بالقول بأننا سننتصر في هذه الثورة إن كان شعبنا داعماً لنا، ونحن لن نسمح للمحتلين باحتلال أرضنا وممتلكاتنا. وقد دخلنا مرحلة جديدة. ونتعهد لشعبنا بتحقيق انتصارات كبيرة".

(س ر)

ANHA