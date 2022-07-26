زيدان العاصي: يجب فرض حظر جوي على المنطقة للمحافظة على أمنها واستقرارها

زادت دولة الاحتلال التركي في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماتها على شمال وشرق سوريا عبر المسيرات والقصف المدفعي، مخترقةً بذلك الاتفاقيات التي أُبرمت بضمانة روسية إلا أن دولة الاحتلال التركي لم تلتزم بهذه الاتفاقيات وسط صمت من قبل الضامن الروسي الذي لم يحرك ساكناً.

وبهذا الصدد أجرت وكالتنا لقاء مع الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي الذي استهل حديثه بالقول "بالنسبة للطيران التركي المسيّر هو مستمر وما لاحظناه خلال الأيام الماضية وخاصة بعد قمة طهران كثرة استخدام الطيران المسيّر ضد المواطنين والمناطق الآهلة بالسكان والعسكريين والإداريين في شمال وشرق سوريا ".

وعن تهديدات دولة الاحتلال التركي بشن عملية على شمال وشرق سوريا أكد العاصي "تركيا لم تأخذ الموافقة ولم تحصل على ما تريد من قمة طهران؛ لذلك لجأت إلى استخدام الطيران المسيّر بهدف زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وأوضح العاصي "أن غاية الاحتلال التركي إحياء مرتزقة داعش وغيرهم وإعطائهم دافع ليقوموا بعمليات في شمال وشرق سوريا"، مؤكداً "بعد الهجمات التركية لاحظنا انتشاراً لخلايا داعش وخاصة في المناطق الشرقية".

المنطقة في حالة حرب مستمرة

أفاد العاصي "إن المشكلة تكمن عند "الدول الضامنة"، إعلامياً هم ضد العملية التركية في شمال شرق سوريا خاصة وسوريا عامة، إلا أنها لا تمنع تركيا من استخدام الطيران المسيّر والمدفعية، ومادام هناك استخدام للسلاح الثقيل والخفيف والمسيّرات فنحن في حالة حرب مع المحتل التركي".

وأردف "هناك رفض لهذه العملية، ولكن على أرض الواقع يجري العكس، دولة تستبيح أخرى ولا يوجد أي رادع من الدول الضامنة، مع العلم أن هناك تفاهمات بين تركيا وروسيا، ولكن تركيا لم تطبقها ولم تلتزم بها".

وعن التفاهمات بين قوات سوريا الديمقراطية وقوات حكومة دمشق قال العاصي "قوات حكومة دمشق عززت قواتها ومواقعها على خطوط التماس مع القوات التركية ولا يوجد تفاهمات غير تفاهمات عام /2019/ التي تضمن أن تكون قوات حكومة دمشق خارج المناطق والقرى وتنتشر على خطوط التماس ما بين مناطق شمال وشرق سوريا والجيش التركي ومرتزقته".

وفي ختام حديثه طالب العاصي مجلس الأمن الدولي باتخاذ موقف لمنع استخدام الطيران ضد الشعب السوري، وفرض حظر جوي على المنطقة؛ لأنه أحدث حالة عدم استقرار وتوتر في شمال وشرق سوريا".

(خ)

ANHA