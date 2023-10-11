زيدان العاصي: هناك ضوء أخضر دولي للهجوم التركي

يشن جيش الاحتلال التركي هجمات جوية وبرية واسعة على شمال وشرق سوريا منذ 4 تشرين الأول الجاري، مستهدفاً المناطق الآهلة والبنية التحتية فيها.

حول هذه الهجمات، قال الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي، إن "الهجمة استكمال للمخطط التركي لضرب الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فمنذ البداية تحاول تركيا ضرب هذا المشروع من جميع النواحي، وحاولت في الأعوام السابقة حاولت مراراً".

وأشار العاصي في حديث لوكالتنا أن "تركيا عندما تأكدت أنها لن تستطيع كسر إرادة قوات سوريا الديمقراطية وإرادة الشعب، لجأت إلى ضرب البنى التحتية للمنطقة، وهذه جريمة حرب بحق شعوب شمال وشرق سوريا".

وبيّن "أن تركيا تحاول ضرب مقومات العيش للمواطن من خلال قصف محولات الطاقة وآبار النفط ومؤسسات مياه الشرب، وذلك من أجل قطع شريان الحياة في المنطقة وتهجير الشعب من هذه المناطق".

وأضاف: "تحاول تركيا من خلال هذه الاستهدافات تفكيك المجتمع وجعل المنطقة في حالة عدم استقرار، للدفع نحو تغيير ديمغرافي في المنطقة، والهدف الأول والأخير هو إفشال مشروع الإدارة الذاتية".

العاصي نوّه إلى أن الاحتلال التركي يعمل على استغلال الفرص والظروف العالمية، لتنفيذ أطماعها في الأراضي السورية، على حساب الشعب السوري.

وقال زيدان العاصي "هناك ضوء أخضر من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية لشن مثل هذا الهجوم، فعندما يخرج الطيران الحربي التركي فوق الأجواء التي يسيطر عليها التحالف الدولي، فبالتأكيد يدل أن هناك ضوء أخضر من قبل أميركا".

وأوضح أن وقوف التحالف الدولي متفرجاً وسكوته عن الهجمات التركية، سيحدث خللاً في مجال محاربة مرتزقة داعش.

وحذر الرئيس المشترك لمكتب الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي، من تداعيات الصمت الدولي وتلك الهجمات، قائلاً: "ستتوجه قواتنا لمواجهة ومحاربة المرتزقة الذي يأتون من الجانب التركي، وبالتالي سيفسح المجال لعودة داعش، وسيكون العالم هو الخاسر".

(س ر)

ANHA