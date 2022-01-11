زيدان العاصي: الهجمات التركية متعددة الأهداف في مقدمتها إفشال الإدارة الذاتية

صعدت دولة الاحتلال التركي من قصفها العشوائي على مدينة كوباني في الآونة الأخيرة وراح ضحيته العديد من النساء والأطفال وسط صمت دولي حيال ما تقوم به دولة الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق سوريا.

الرئيس المشترك لهيئة الدفاع في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زيدان العاصي أدان هجمات الاحتلال التركي على كوباني وأكد أن صمت المجتمع الدولي على هذه الهجمات يساهم في تصعيدها ويزيد خطرها على المنطقة.

وأوضح زيدان العاصي في تصريح لوكالتنا أن "العدوان التركي مستمر على سوريا بشكل عام منذ بداية الأزمة السورية وعلى مناطق شمال شرق سوريا بشكل خاص، وعملت دولة الاحتلال التركي منذ بداية الأزمة إلى استقطاب الجماعات المسلحة لتحقيق مصالحها وأطماعها".

وأضاف زيدان العاصي "منذ بداية الأزمة السورية بدأت دولة الاحتلال التركي بالتدخل العسكري في سوريا لتحتل العديد من الأراضي السورية وارتكبت العديد من المجازر والانتهاكات بحق أهالي المناطق المحتلة".

الأهداف من الهجمات وتوقيتها

وأوضح زيدان العاصي أنه ومنذ أن تأسست الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا زادت دولة الاحتلال التركي الهجمات واحتلت عفرين وسري كانيه وتل أبيض، بهدف ضرب مشروع الإدارة الذاتية الذي شمل كل المكونات "كونه المشروع الفريد في منطقة الشرق الأوسط".

وأشار زيدان العاصي إن "أن هجمات الاحتلال التركي على منطقة كوباني في هذا التوقيت له أهداف كثيرة منها أن الإدارة الذاتية مقبلة على انتخابات يشارك فيها جميع مكونات شمال وشرق سوريا، الأمر الذي لم يرق لدولة الاحتلال التركي وغيرها".

وبّين زيدان العاصي "أن التدخل التركي في هذه الفترة له دلالات أخرى وهي شبه موافقة دولية وخاصة من قبل روسيا والنظام ونعلم جميعًا ان النظام له يد في هذه الهجمات بتوافقات سرية لإفشال الإدارة الذاتية".

وأضاف العاصي "في الآونة الأخيرة عقدت اجتماعات واتفاقات سرية حدثت في روسيا والأردن بين النظام السوري والدولة التركية وجرى خلالها اتفاق برعاية روسية، وفي جميع الاجتماعات التي حدثت في أستانة تكون هناك مؤامرة بين النظام وتركيا بشكل غير مباشر عن طريق روسيا لمنع الإدارة من استكمال تأسيسها".

وأكد العاصي أن "تركيا تريد أن تحقق عدة أهداف في هجومها على مناطق شمال وشرق سوريا لإشغال الشعب التركي وتوجيه أنظاره إلى الحرب الخارجية لينشغلوا عن الأزمة التي تشهدها تركيا في الوقت الحالي".

وقال زيدان العاصي "علينا نحن شعوب شمال وشرق سوريا أن نعتمد على أنفسنا مهما كانت الضغوطات من قبل الأعداء ومهما كانت قوة العدو. إن كان الشعب متماسك لن تحقق دولة الاحتلال التركي أي هدف من أهدافها".

وطالب زيدان العاصي "المجتمع الدولي بشكل عام أن يكون له موقف ورأي حيال هذه الهجمات، وعلى المجتمع الدولي أن يوقف هذه الاعتداءات التي تقوم بها دولة الاحتلال التركي في مناطق شمال وشرق وسوريا".

(ك)

ANHA