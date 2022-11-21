زيدان العاصي يتوقع استمرار الهجمات التركية في حال غياب ردود فعل من القوى الدولية

قال الرئيس المشترك لمكتب الدفاع بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، زيدان العاصي، "القصف التركي الأخير على مناطق الشريط الحدودي من ريف حلب حتى ديرك، استخدمت من خلالها دولة الاحتلال التركي الطيران الحربي والمدفعية، وهو عمل تنوي عليه منذ زمن".

وأكد، زيدان العاصي "هذا القصف وبهذا الوقت على جميع المناطق وعلى النقاط العسكرية والنقاط المدنية بنفس الوقت الغاية منه إرهاب الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا وتفكيك النسيج الاجتماعي في المنطقة ودفع الأهالي الموجودين على الشريط الحدودي وخطوط التماس للهجرة من أجل تنفيذ مشروع التغيير الجغرافي والديموغرافي".

وأوضح "القصف مستمر ومن المتوقع أن يستمر إلى الأيام القادمة والغاية منه أن دولة الاحتلال التركي تنتظر رد القوى الدولية، وإن كانت هناك ردود فعل من التحالف الدولي ومن روسيا وكانت لهجتها قوية ستتوقف عن شن الهجمات، وإن لم تجد أي ردة فعل سيكون هناك هجوم على المنطقة بشكل عام".

وشجب، العاصي "مواقف الدول التي تسيطر على أجواء شمال وشرق سوريا، وتساءل "هل هو ضوء اخضر أم هو استفزاز من قبل دولة الاحتلال التركي لهذه الدول، ونترقب رد من التحالف الدولي في الساعات أو الأيام القادمة بهذا الخصوص".

وطالب القوى الدولية "أن يكون لها موقف واضح وصريح يتناسب مع هذا الاعتداء كبير من مناطق ريف حلب حتى ديرك".

وقال العاصي أن المطلوب من " شعبنا وقواتنا العسكرية هو الثبات وعلى شعبنا مساندة قوات سورية الديمقراطية، مؤكداً أن قوات سورية الديمقراطية لا تريد الحرب ولكن أن وجبت فقوات سورية الديمقراطية مستعدة للدفاع وصد أي هجوم على مناطقنا وهي قادرة على ذلك".

وفي ختام حديثه طالب زيدان العاصي أهالي شمال وشرق سوريا بالثبات، وأضاف " قوات سوريا الديمقراطية ستدافع عن هذه الأرض ولن تسمح للمحتل التركي أن يدنسها".

(خ)

ANHA