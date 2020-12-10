زيد الأيوبي: تصريحات أردوغان تتعارض مع أفعاله

وقال زيد الأيوبي في تصريح عبر إيميل إنه: "بتعيين سفير جديد لتركيا لدى كيان الاحتلال الإسرائيلي يمثل طعنة لفلسطين وقضية القدس، ويعد مكافئة للاحتلال على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني".

وأكد الأيوبي أن تصريحات أردوغان تتعارض بشكل كامل مع أفعاله وبأنه حريص على مستقبل فلسطين، وأنه سيحررها من دنس الاحتلال، وأضاف: " هذا التصرف الذي لا يأخذ بعين الاعتبار دماء الشهداء وعذابات الأسرى الفلسطينيين يعدّ عملًا خيانيًّا بامتياز يستوجب معاقبة أردوغان عليه".

هذا وكشفت مصادر، صباح اليوم، أن تركيا اختارت سفيرًا جديدًا لها في إسرائيل، وذلك تماشيًا مع مسار التطبيع مع إسرائيل، في محاولة تركية لترطيب الأجواء مع الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة جو بايدن.

(آ س)