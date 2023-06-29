زيارة ذوي الشهداء في ثاني أيام عيد الأضحى

شهدت عموم مناطق شمال وشرق سوريا، منذ صباح اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى، زيارات لذوي الشهداء، بمناسبة العيد، من قبل أعضاء مؤسسات الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وممثلين عن أحزاب سياسية وقوى الأمن الداخلي، ومؤسسات المجتمع المدني، في مقدمتها مجلس عوائل الشهداء.

وخلال الزيارات، تبادل أعضاء المؤسسات مع ذوي الشهداء تهاني العيد، وجرى التأكيد على أن تضحيات الشهداء هي التي ساهمت في حماية مكتسبات الشعب ووجوده في شمال وشرق سوريا، وأن العمل على خطاهم قائم وسيستمر.

ويقوم أعضاء المؤسسات بزيارة أسر الشهداء في مراكز المدن والبلدات والنواحي، وفق برامج وُضعت مسبقاً.

(ج م/د)

ANHA