زيارة مرتقبة لبوتين ونتنياهو لتركيا

أعلن يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور تركيا بدعوة من نظيره التركي رجب طيب أردوغان، حسب وكالة روسية.

وقال أوشاكوف في حديث للوكالة أمس، إن: "الرئيس التركي أكد على دعوته رئيسنا لزيارة تركيا"، وأضاف أن: "برنامج الزيارة قد حُدّد، ولكن موعدها لم يُبحث بعد".

وفي سياق متصل، كشف الصحفي الإسرائيلي باراك ديفيد، عن أن: "محادثات تجري بين مكتبي نتنياهو والرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشأن الزيارة".

وقالت قناة i24news إن هذه المعلومات تأتي عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين الخميس، ووزير الخارجية التركي الجديد هاكان فيدان، حيث: "ناقشا أهمية العلاقات الثنائية للاستقرار الإقليمي وسبل تطويرها"، وفق بيان للخارجية الإسرائيلية.

بدورها، ذكرت "القناة 12" الإسرائيلية أن المسؤولين في مكتب نتنياهو، يعتقدون أن أردوغان سيوافق على هذا اللقاء على ضوء المساعي لإعادة بناء علاقات قوية بين إسرائيل وتركيا، الأمر الذي مهّد له الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، لافتة إلى أن مكتب نتنياهو يبذل جهوداً حثيثة خلف الكواليس، لترتيب هذا اللقاء، وهو ما أكده مسؤول إسرائيلي بالقول إن الاتصالات بهذا الشأن "وصلت مرحلة متقدمة".

(م ش)