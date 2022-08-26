زيارة مرتقبة لبعثة من وكالة الطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية

أكد مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، اليوم الجمعة، عبر حسابه على "تويتر" أن الاستعدادات جارية لزيارة بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيا النووية في أوكرانيا.

وأعلن مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي أمس أنه يعتزم قيادة بعثة من الوكالة إلى المحطة النووية الأكبر في أوروبا بنفسه في الأيام القليلة القادمة "للمساعدة على تحقيق الاستقرار في أوضاع الأمان النووي هناك". وقال أيضاً إن "المفاوضات بشأن كيفية وصول الفريق إلى المحطة معقدة لكنها تتقدم".

ومن المتوقع أن تزور بعثة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة محطة زابوروجيا للطاقة النووية الأسبوع المقبل بعد تعطلها مؤقتاً وتسجيل المزيد من القصف في المنطقة ليلاً، بحسب ما أفاد مسؤولون أوكرانيون الجمعة.

وتسببت الأضرار التي لحقت بخط نقل في أكبر محطة نووية في أوروبا في انقطاع التيار الكهربائي بجميع أنحاء المنطقة يوم الخميس وزادت المخاوف من وقوع كارثة في بلد لا تزال تطارده كارثة تشيرنوبيل عام 1986.

(د ع)