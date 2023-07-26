زيارة مرتقبة لأردوغان إلى العراق

مركز الاخبار

يعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء زيارة للعراق الأسبوع المقبل، ليناقش من خلالها عدة ملفات، حسب بيان صادر من مكتب رئيس الوزراء العراقي.

ومن المقرر أن تستمر زيارة أردوغان وهي الأولى له منذ أعوام، ليوم واحد، بحسب مسؤول حكومي عراقي رفيع المستوى.

وعن الهدف غير المعلن، كشف مصدر أن: "الرئيس التركي سيناقش مع رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، عدة ملفات أهمها، النفط مقابل الماء، وتسهيل دخول الشركات التركية الاستثمارية"، في محاولة منه لإنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية.

ويسعى أردوغان خلال زيارته إلى بغداد وخصوصاً أنها جاءت بعد فوزه المثير للجدل في الانتخابات الأخيرة إلى بسط نفوذه الاقتصادي داخل العراق الذي يعاني من جفاف أنهى زراعته.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، إن رئيس الحكومة محمد شياع السوداني استقبل صباح، الثلاثاء، السفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، وبحث معه ملفات عدة بينها “الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى العراق”.

(س ع)