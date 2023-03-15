زيارة مرتقبة لأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للإمارات

ذكرت صحيفة اعتماد الإيرانية، اليوم، أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني سيزور الإمارات قريبا.

وتأتي زيارة المسؤول الإيراني في وقت يتزايد فيه التقارب بين إيران ودول الخليج.

وأعادت الإمارات سفيرها إلى طهران في أيلول، بعد خفضها مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران لأكثر من ست سنوات.

وكتبت صحيفة اعتماد على قناتها على تيليغرام "سيلتقي شمخاني مع نظيره الإماراتي لبحث وضع مفاوضات إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 وقضايا أمنية وسياسية أخرى".

وشارك شمخاني الأسبوع الماضي في محادثات بوساطة الصين لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

(م ش)