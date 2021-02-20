زيارة لوجهاء وإداريّي المؤسّسات في الطّبقة إلى دار الجرحى 

بمبادرة من مكتب العلاقات العامة وبتوجيه من الإدارة المدنية في الطبقة، زار الوفد الدار (مركز الشهيد دشتي).

واستقبل الوفد من قبل الإداريين في الدار والجرحى، وأشار الطرفان إلى أهمية حماية الوطن والتضحيات الواجب تقديمها لحمايته من أي عدو أو خطر محدق.

وبدوره شكر الرئيس المشترك لمكتب العلاقات العامة في الطبقة، إبراهيم محمد، الجهود والتضحيات التي بذلها أبناء الوطن للدفاع عن أرضهم.

وقال: "الجرحى هم رمز السلام والعطاء ضحوا بأغلى ما يملكون دفاعاً عن الوطن، لتحريره من المحتل والمرتزقة"، وأضاف: "وصولنا إلى هذه المرحلة هو بفضل هؤلاء المقاتلين"

ومن جانبه شكر رئيس مركز الشهيد دشتي، محمد على الحمد، هذه المبادرة.

كما قدم مكتب العلاقات العامة في الطبقة، هدايا رمزية للجرحى.

(س ر)