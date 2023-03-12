زيارة ضريح شهيد الانتفاضة أحمد محمد في عابري

في الذكرى السنوية الـ 19 لمجزرة وانتفاضة قامشلو، توجه المئات من أهالي ناحية جل آغا وكركي لكي إلى قرية عابري التابعة لناحية جل آغا لزيارة ضريح شهيد الانتفاضة أحمد مرعي محمد.

مراسم الاستذكار بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

تحدثت بعدها عضوة مجلس عوائل الشهداء في ناحية جل آغا سمر حسين، وقالت: "إن انتفاضة قامشلو كانت الأرضية لانطلاق الثورة في شمال وشرق سوريا، حيث ولأول مرة خرج الأهالي ضد النظام البعثي الذي واجه المنتفضين بالعزل بالأسلحة".

وأضافت إن انتفاضة 12 آذار عام 2004 كسرت حاجز الخوف لدى الشعب السوري.

ألقى بعدها والد الشهيد أحمد، مرعي محمد، كلمة، وقال: "نحن اليوم نعاهد شهدائنا الذين كانوا قوة لشعب المنطقة للمطالبة بحقوقه بأننا ماضون على خطاهم حتى تحقيق الحرية والديمقراطية لكافة مكونات الشعب السوري".

واختتمت مراسم الاستذكار بوضع أكاليل الزهور على ضريح الشهيد.

(س ر)

ANHA