زيارة بومبيو لإسرائيل هي للضغط عليها وقواعد إيرانية في البوكمال

تطرقت الصحف العالمية الصادرة، اليوم الخميس، إلى زيارة بومبيو الخاطفة لتل أبيب وسعي طهران إلى ترسيخ وجودها في شرق سورية، وانهيار محادثات السلام الأفغانية.

نيويورك تايمز: زيارة بومبيو .. ضم الضفة من الضوء الأخضر إلى الأصفر

وتناولت صحيفة النيويورك تايمز الأمريكية زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل، وقالت في هذا السياق "أثارت زيارة وزير الخارجية مايك بومبيو إلى القدس التي استغرقت ثماني ساعات يوم الأربعاء في جولة خاطفة من اللقاءات مع الزعماء الإسرائيليين سؤالاً لم يتورط أحد في الإجابة عنه: ما هو الأمر العاجل والحساس، وسط جائحة كورونا، حيث اضطر كبير الدبلوماسيين الأمريكيين إلى القيام برحلة لمدة 16 ساعة إلى إسرائيل بدلاً من مجرد التقاط الهاتف؟

وقال مسؤولون وخبراء إن المفتاح كان في التوقيت، إذ جاء ذلك عشية انعقاد الحكومة الاسرائيلية الجديدة، حكومة تبدو منقسمة بخصوص ضم حوالي 30 في المئة من الضفة الغربية المحتلة، والتي يعتمد عليها الفلسطينيون كدولة مستقبلية، وقد جاء ذلك في الوقت الذي تواجه فيه إدارة ترامب ضغوطاً متزايدة من القادة العرب في جميع أنحاء الشرق الأوسط لضغط على خطط الضم الإسرائيلية.

وعلى الرغم من أن بومبيو بذل قصارى جهده لتجنب التطرق العلني للضم، إلا أن المحللين أشاروا إلى أن الهدف من الرحلة هو تحذير القيادة الإسرائيلية من التحرك بهذه السرعة.

والتقى بومبيو أولاً برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي وعد بالمضي قدماً في الضم في أقرب وقت ممكن، وبعد ذلك مع بيني غانتس، رئيس الوزراء البديل في الحكومة الجديدة، الذي شن حملة ضد الضم من جانب واحد.

جيروزاليم بوست: إيران تبني موقعاً للأسلحة المتطورة في شرق سوريا

ومن جانبها تطرقت صحيفة الجيروزاليم بوست الإسرائيلية إلى الوجود الإيراني في سوريا وقالت "يتم بناء منشأة أسلحة متطورة تحت الأرض في قاعدة «الإمام علي» العسكرية في البوكمال، المنطقة الحدودية السورية مع العراق، وفق ما أظهرته صور الأقمار الصناعية الأخيرة التي التقطتها وكالة مرتبطة بصور الاقمار الصناعية "ISI".

ولا يزال طول النفق المشيد غير معروف، حيث تقدر صور الأقمار الصناعية، أن الهيكل لن يكون طويلًا بشكل كبير بسبب التضاريس الصلبة في المنطقة.

وقالت وكالة "ISI" إن صور الأقمار الصناعية من المنطقة التي تم التقاطها في 12 أيار/مايو تظهر جرافات عند مدخل مبنى يبلغ عرضه 15 قدماً على الطرف الشمالي الغربي من القاعدة، وتظهر الصور من 1 نيسان/أبريل حفارة وجرافات بالقرب من موقع البناء الجديد.

ووفقاً لـ ISI، فإن النفق صالح للاستخدام كمنشأة تخزين للمركبات التي تحمل أسلحة صاروخية متقدمة وتوفير المأوى لمشغليها.

وأفيد مؤخراً أن الجمهورية الإسلامية بدأت في تقليص تواجدها العسكري في بلاد الشام بعد الضربات الجوية العديدة التي نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية، وقال وزير الدفاع نفتالي بينيت الأسبوع الماضي إن الضربات ستستمر "حتى نحقق هدفنا النهائي: إخراج إيران من سوريا".

وبمجرد سيطرة داعش عليها، فإن منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية أصبحت موطن لقوات كبيرة مؤيدة لإيران، بما في ذلك فيلق القدس التابع للحرس الثوري ومجموعات شيعية مختلفة، وخلال الأسبوعين الماضيين، ارتفع النشاط الإسرائيلي في المنطقة بسلسلة من الغارات الجوية المزعومة التي استهدفت القوات الموالية لإيران.

واشنطن تايمز: الهجمات الوحشية تدفع خطة ترامب للسلام في أفغانستان إلى نقطة الانهيار

وبدورها تناولت صحيفة الواشنطن تايمز الأمريكية محادثات السلام في أفغانستان وقالت "تراجع أمل إدارة ترامب في وقف دائم لإطلاق النار في أفغانستان إلى نقطة منخفضة هذا الأسبوع بعد هجوم «شرير» على جناح التوليد في كابول الذي صدم العالم، ودفع مسؤولي الحكومة الأفغانية إلى التصريح علناً أنهم قد تخلوا عن محاولة صنع السلام مع طالبان.

وبينما نفت طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الوحشي الذي خلّف 24 قتيلاً بينهم اثنان على الأقل من حديثي الولادة، أعلن القادة الأفغان جولة جديدة من الهجمات العسكرية ضد طالبان يوم الأربعاء، وقال مستشار الأمن القومي حمد الله محب إن هناك "أمل صغير" في استمرار مفاوضات السلام.

وفي بعض أقسى العبارات الحكومية الأفغانية ضد طالبان منذ بدء المفاوضات، قال محب "إذا لم تستطع طالبان السيطرة على العنف، أو كان رعاتها اتفقوا سراً على قيام كيانات أخرى بعمليات إرهابية، وهو أحد مخاوفنا الرئيسة منذ البداية، فعندئذ لا يبدو أن هناك فائدة تذكر في مواصلة إشراك طالبان في محادثات السلام".

ويقول محللون إن الهجوم، إلى جانب موجة من الهجمات الأخرى التي تزامنت مع فترة سنوية تعرف عادة في أفغانستان باسم "هجمات طالبان الربيعية"، وتؤكد كيف أن الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف دقيق لإطلاق النار في الحرب في دولة «أمة» ممزقة ستبوء بالفشل.

(م ش)