زيارة الرئيس الأميركي لتل أبيب حملت رسالتين

تناولت المواقع والمجلات العالمية، اليوم، أسباب زيارة بايدن لإسرائيل، ومن يتحمل مسؤولية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

زيارة بايدن لإسرائيل حملت رسالتين

اعتبر موقع المونيتور الأميركي أن زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإسرائيل في زمن الحرب، يوم أمس، بأنها زيارة تاريخية، حيث تضمنت الزيارة دعم بايدن الثابت لإسرائيل، ولكنها تضمنت أيضاً نداءً خفياً لضبط النفس، بينما تستعد تل أبيب لشن هجوم بري داخل قطاع غزة المكتظ بالسكان.

ولفت الموقع إلى أن ظهور بايدن في إسرائيل لم يكن المقصود منه، بعد أقل من أسبوعين من هجمات حماس التي أسفرت عن مقتل 1400 إسرائيلي، إظهار التضامن مع أقرب حلفاء أميركا في الشرق الأوسط فحسب، بل منع الحرب من الامتداد إلى حريق إقليمي أوسع نطاقاً، مع إيران ولبنان.

وقال إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، إن بايدن لديه عدة أهداف في إسرائيل، بما في ذلك تعزيز الدعم لإسرائيل، وتجنّب التصعيد الإقليمي والتوصل إلى تفاهم بشأن تقليل الخسائر البشرية الفلسطينية.

أميركا هي السبب الجذري للحرب الأخيرة بين إسرائيل وحماس

بينما يحزن الإسرائيليون والفلسطينيون على القتلى وينتظرون بخوف أخباراً عن المفقودين الآن، فإن الميل للبحث عن شخص يمكن إلقاء اللوم عليه أمر مستحيل بالنسبة للكثيرين. ويريد الإسرائيليون ومؤيدوهم إلقاء اللوم كله على حماس، ويرى أولئك الأكثر تعاطفاً مع القضية الفلسطينية أن هذه المأساة هي نتيجة حتمية لعقود من الاحتلال والمعاملة القاسية والمطولة التي تمارسها إسرائيل ضد رعاياها الفلسطينيين، بحسب تقرير لمجلة فورين بوليسي الأميركية.

ويصرّ آخرون على أن هناك قدراً كبيراً من اللوم، أن يرى أي شخص أن أحد الطرفين بريء تماماً والآخر مسؤولاً بمفرده، كما أنه من المحتم أن يؤدي الجدال حول أي من الأطراف المباشرة الأكثر مسؤولية، إلى حجب أسباب مهمة أخرى لا ترتبط إلا بشكل فضفاض بالصراع الطويل بين الإسرائيليين والعرب.

يشير تقرير المجلة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية هي من تتحمل المسؤولية، وخاصة بعد حرب الخليج عام 1991، حيث كانت حرب الخليج عرضاً مذهلاً للقوة العسكرية الأميركية، والبراعة الدبلوماسية التي أزالت التهديد الذي كان صدام حسين يشكله على توازن القوى الإقليمي. ومع اقتراب الاتحاد السوفييتي من الانهيار، أصبحت الولايات المتحدة الآن في مقعد السائق بقوة.

(م ش)