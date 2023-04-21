زيارات وتقديم للتهاني بمناسبة عيد الفطر في شمال وشرق سوريا

ففي ناحية تربه سبيه زار وفد في الإدارة الذاتية ومجلس ناحية تربه سبيه ومجلس عوائل الشهداء والقوات العسكرية، منازل ذوي الشهداء في الناحية التابعة لمقاطعة قامشلو لتهنئتهم بعيد الفطر.

كاميرا وكالتنا رافقت الوفود أثناء زيارتهم لعوائل الشهداء وتقديم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، حيث أكدت الوفود الزائرة خلال زيارتها أنه وبفضل تضحيات الشهداء ووحدة المكونات نعيش اليوم في شمال وشرق سوريا في أمن وسلام.

وأن مقاومة الشعوب مستمرة ضد الاحتلال بفضل فكر وفلسفة القائد عبد الله أوجلان حتى النصر وتحريره جسدياً.

منبج

وفي مدينة منبج زار اليوم، وفد من المؤسسات المدنية والعسكرية في مدينة منبج كل من، قوى الأمن الداخلي على الحواجز، ومشفى الفرات ومرآب البلدية ومجلس منبج العسكري، لمعايدتهم وتهنئتهم بحلول عيد الفطر.

ضم الوفد كل من أعضاء وعضوات من الإدارة المدنية الديمقراطية والمؤسسات التابعة له، والخطوط والمجالس المدنية، ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، وتجمع نساء زنوبيا وشيوخ ووجهاء العشائر، ولجنة الصحة ومركز الثقافة والفن، ومجلس منبج العسكري ومجلس المرأة العسكري.

انطلق الوفد من مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية صوب مجلس منبج العسكري، ولدى وصولهم استقبل القياديين والإداريين في المجلس الوفد لتبادل التهاني بعيد الفطر.

ومن ثم توجه الوفد إلى مشفى الفرات لتقديم التهاني بحلول عيد الفطر، وتلاها انطلق الوفد لمرآب البلدية تقديراً لجهودهم المبذولة طيلة الأيام، وتبادل المعايدات وسط أجواء البهجة والسرور.

وكما زار الوفد اعضاء قوى الأمن الداخلي المناوبين على الحواجز وقدم التهاني لهم بمناسبة عيد الفطر، وشكرهم على اتخاذ اجراءاتها الأمنية في منبج والمحافظة على سلامة وأمان المنطقة.

(كروب/ف)

ANHA