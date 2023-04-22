زيارات مكثفة لذوي الشهداء في حلب والشهباء ثاني أيام العيد

لليوم الثاني على التوالي، يزور أعضاء المجالس والمؤسسات المدنية في مقاطعة عفرين والشهباء، مهجّري عفرين لتهنئتهم بعيد الفطر السعيد، بالتزامن مع زيارات مماثلة في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب.

وزار اليوم مجلس عوائل الشهداء، ذوي الشهداء في مخيمات المهجّرين الـ 5 في مقاطعة الشهباء (برخدان، وسردم، والعودة، وعفرين، والشهباء).

ومن المقرر أن تستمر زيارات مجالس ومؤسسات مقاطعة عفرين والشهباء لكافة الأسر المهجرة.

كما زار إداريو المجلس العام لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية وممثلون عن المؤسسات المدنية والقوى العسكرية والكومينات والأحزاب السياسية، أكثر من 600 أسرة من أسر الشهداء وعشرات الأسر الوطنية.

وتم التأكيد خلال الزيارات على أن المكتسبات المتحققة في شمال وشرق سوريا، تحققت بفضل تضحيات الشهداء الجسيمة والثناء على الدور الوطني والمشرّف لتلك الأسر المناضلة.

كما جرى تبادل التبريكات والتمنيات أن يكون العام القادم عام حرية القائد عبد الله أوجلان وعام تحرير كافة المناطق المحتلة وخاصة مدينة عفرين.

(كروب/ أ م)

ANHA