زيارات لمؤتمر ستار في الشهباء وافتتاح مطعم في كوباني بيوم المرأة العالمي

الشهباء

زارت زوجات الشهداء في مقاطعتي عفرين والشهباء مؤتمر ستار واتحاد المرأة الحرة وأهدتهم صورة للقائد عبد الله أوجلان وصور شهيدات مقاومة العصر.

وخلال الزيارة، ألقت الإدارية سبحان حسين كلمة باسم زوجات الشهداء، وهنأت المناسبة على إداريات وأعضاء مؤتمر ستار وجميع النساء.

وباسم مؤتمر ستار لمقاطعة عفرين شكرت العضوة نوروز زوجات الشهداء، وباركت يوم المرأة العالمي على القائد.

وباسم مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة الشهباء ألقت زوجة الشهيد، إيمان الحسن كلمة قدمت فيها التهاني لجميع النساء، وأشارت إلى أن المرأة تعرفت على حقوقها وحققت انتصارات عظيمة بفضل فكر القائد.

اختُتمت الزيارة بتوجيه التهاني إلى جميع نساء شمال وشرق سوريا.

كوباني

أصدرت منظمة حقوق الإنسان في إقليم الفرات بياناً إلى الرأي العام، قُرئ بحضور عضوات مؤسسات المجتمع المدني ومنظمة حقوق الإنسان، من قبل الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان نسرين علي، وجاء في نص البيان:

"يصادف يوم الثامن من آذار يوم المرأة العالمي، وقد تم الاحتفال به للمرة الأولى في 8 آذار 1909 في نيويورك.

تتعرض المرأة السورية للعديد من الانتهاكات من خلال النظرة العدوانية لها، وعدم مساواتها مع الرجل، وتعرضها للضرب والقتل بدافع الشرف، وحرمانها من حقوقها الشرعية والقانونية، وفي زمن الحرب تعرضت للتمثيل بجثتها وحرقها وغيرها من الانتهاكات التي لا تمت إلى الانسانية بصلة، وكضمان لحقوق المرأة لا بد من منع التمييز ضد المرأة، من خلال كفالة مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، في التشريع والحماية القانونية.

وكذلك علينا ضمان حقوق المرأة بمنع تعدد الزوجات، وإلغاء الوصاية عليها، والسماح لها بممارسة حياتها كإنسانة لتقود نفسها بنفسها، ورفع سن الزواج للفتيات من 18 عاماً إلى 21 ، من أجل أن تنعم المرأة بحياة حرة وكريمة بعيداً عن جميع الانتهاكات التي تتعرض لها".

افتتاح مطعم NAN و DAN

بمناسبة يوم المرأة العالمي، افتتحت لجنة اقتصاد المرأة التابعة لمؤتمر ستار في مدينة كوباني مطعماً باسم (NAN و DAN)، خلال مراسم، بمشاركة العشرات النساء إلى جانب أعضاء مؤسسات المجتمع المدني، والإدارة الذاتية.

وبدأت الافتتاحية بكلمة للإدارية في لجنة الاقتصاد المرأة جيهان كيكو هنأت فيها يوم الثامن من آذار، وعبّرت عن شكرها لكل من ساهم في الافتتاح.

وفي السياق ذاته، وزّعت منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة مناشير على المشاركات في احتفالية الافتتاح بعنوان (لا للعنف ولا للقتل)، بهدف العمل على زيادة التوعية وتحقيق الأمن للفرد.

(س و)

ANHA