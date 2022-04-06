زيادة ساعات الكهرباء في الشدادي والاستعداد لإعادة تأهيل شبكة أخرى جنوبها

بعد صيانة العنفة الغازية المتوقفة في محطة توليد الكهرباء الجبسة، في ناحية الشدادي التابعة لمقاطعة الحسكة، من قبل فرق صيانة مؤسسة الكهرباء، ازدادت عدد ساعات تغذية الناحية بالتيار والتي وصلت لـ ٦ - ٨ ساعات يومية، حسب مؤسسة الطاقة والاتصالات في الناحية.

وأكدت الرئيسة المشتركة للمؤسسة، ضحى الطراف، أن ساعات تغذية الناحية بالتيار الكهربائي ازدادت منذ الأسبوع الفائت، بسبب الانتهاء من صيانة العنفة الغازية المعطلة في محطة توليد التيار.

وشمل الازدياد كلاً من بلدات "الشدادي، والـ٤٧، وعدله، والحنة، والمشتل، ومركدة، وأبو فاس، والغرس"، بمعدل 6 إلى 8 ساعات يومية، حسب ما أكدته ضحى الطراف.

منوهة إلى الصعوبات التي تعرقل عمل مؤسسة الكهرباء في تغذية الناحية بالتيار، وتثنيها عن الثبات والاستقرار في تزويد الناحية بالتيار، قائلة: "أهمها انهيار أبراج التوتر، وعمليات سرقة الكابلات من قبل بعض ضعاف النفوس".

ولفتت الرئيسة المشتركة لمؤسسة الطاقة والاتصالات في ناحية الشدادي، ضحى الطراف، إلى أن المؤسسة تتجهز لتنفيذ مشروع في المنطقة هدفه إعادة تأهيل شبكات كهرباء لثلاث قرى جنوب الشدادي كانت قد خرجت خطوطها عن الخدمة نتيجة ما شهدته المنطقة من حروب.

ومن المقرر أن يشمل المشروع الذي يتم التجهيز له، قرى "كشكش، وجلال، والغرة".

(أم)

ANHA