زيادة التجهيزات بمراكز الإيواء في الطبقة والاستعداد لتسير رحلات إجلاء أخرى إلى حلب

نصبت الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة، إلى جانب عدد من المبادرات الشعبية، أمس الإثنين 7 خيم للإيواء في مدينة الطبقة، ضمن أحياء المدينة، للاحتماء بها في حدوث أي هزات أرضية أخرى وتخوف المواطنين من انهيار مبانيهم السكنية.

وتشهد هذه الساعات من مساء اليوم الثلاثاء، انخفاض لدرجات الحرارة وهطول زخاتٍ مطرية، في وقتٍ تزايد فيه أعداد الأهالي الوافدين إلى الخيم والمراكز.

ما استدعى الادارة المدنية في الطبقة وبإشراف الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي، ، إلى اتخاذ إجراءات جديدة في الخيم والمراكز، من زيادة لعدد المدافئ وفرش الإرضيات وتركيب أجهزةٍ للإنارة.

كما استنفرت لجنة الإدارة المحلية والبلديات في الطبقة، فرق الطوارئ والإطفاء التابعة لها ووضعتها في محيط الخيم والمراكز، تحسباً لأي أمرٍ طارئ.

في حين ستسير لجنة الإدارة المحلية والبلديات، صباح يوم غدٍ الأربعاء، حافلتين نوع (بولمان)، باتجاه مدينة حلب لنقل الطلبة الجامعيين المتبقين وإيصالهم إلى مدنهم في مناطق شمال وشرق سوريا.

(ع ص/سـ)

ANHA